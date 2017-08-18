  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Almanya'dan FETÖ mensuplarını iade etmesini istiyoruz'

'Almanya'dan FETÖ mensuplarını iade etmesini istiyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Almanyadan FETÖ mensuplarını iade etmesini istiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Biz Almanya'dan bu darbeye karışmış bulunan FETÖ mensuplarının barındırılmamasını, bunlara müsamaha gösterilmemesini, yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Hukukun içinde bunlar yargılanacak, karşılığını görecektir." dedi.

"Gümrük Birliği meselesi, Almanya'nın tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır"

Binali Yıldırım, "Gümrük Birliği meselesi, Almanya'nın Avrupa Birliği adına tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır. Almanya, 'bütün Avrupa Birliği benden sorulur' havasında, birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil, birliğin kurumsal yapısına, ilkelerine, usullerine uymayan bir şeydir. Bir dayatma anlamına gelir." dedi.

Etiketler: fetö mensupları iadesi, Başbakan Binali Yıldırım, almanya
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