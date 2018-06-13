Almanya'dan FETÖ firarisi Adil Öksüz için arama kararı

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Almanya’da olduğu iddia edilen FETÖ firarisi Adil Öksüz hakkında önemli açıklamalar yaptı.

“Almanya arama kararı çıkarttı Adil Öksüz ile ilgili”

Çavuşoğlu, "Ara ara Adil Öksüz veya diğer FETÖ üyeleriyle ilgili bu tür bilgiler, ihbarlar geliyor. Daha önce de Almanya'dan buna benzer ihbarlar geldiği için bizim istihbaratımız da yakından takip ediyor. Biz Almanya nezdinde temasa geçtik ve Almanya arama kararı çıkarttı Adil Öksüz ile ilgili, bu tür duyumlar ve bilgiler geldikten sonra. Ama henüz daha resmi olarak bulunmuş değil. Bu tür bilgiler bazen basına ya da ajanslara geliyor. Bazen doğrudan bize geliyor” dedi.

“Almanya ile temaslarımızı hızlandıracağız”

Konunun peşinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bazen bilgiler eski bilgiler olabiliyor ama biz tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz, Almanya'da, Amerika'da, Afrika'da olsun. Birçoğunu biliyorsunuz, tuttuk getirdik, adalete teslim ettik. Bunlar hesap verecekler. Her türlü ihbarı bilgiyi de ciddiye alarak değerlendiriyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda Almanya ile temaslarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA