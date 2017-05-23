Almanya'dan 4 milletvekili Türkiye'ye geliyor

Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) görevli 4 milletvekili, 25-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bundestag tarafından yapılan açıklamada, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Matthias Zimmer, Sosyal Demokrat Partisinden (SPD) Niels Annen ve Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth ile Luise Amtsberg'in Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da görüşmeler yapacakları bildirildi.

Milletvekillerinin 25-28 Mayıs tarihlerini kapsayacak ziyaretlerinde, TBMM Başkanlık Divanı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra bazı insan hakları avukatları, sanatçılar, akademisyenler ve sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelecekleri kaydedildi.

Alman milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaret etmeyecekleri belirtildi.