  • 23 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.564
    EURO 4
  • BIST 97336.76
    ALTIN 144.307
Buradasınız : » » Almanya'dan 4 milletvekili Türkiye'ye geliyor

Almanya'dan 4 milletvekili Türkiye'ye geliyor

Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) görevli 4 milletvekili, 25-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanyadan 4 milletvekili Türkiyeye geliyor

Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) görevli 4 milletvekili, 25-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bundestag tarafından yapılan açıklamada, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Matthias Zimmer, Sosyal Demokrat Partisinden (SPD) Niels Annen ve Yeşiller Partisi'nden Claudia Roth ile Luise Amtsberg'in Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da görüşmeler yapacakları bildirildi.

Milletvekillerinin 25-28 Mayıs tarihlerini kapsayacak ziyaretlerinde, TBMM Başkanlık Divanı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra bazı insan hakları avukatları, sanatçılar, akademisyenler ve sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelecekleri kaydedildi.

Alman milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaret etmeyecekleri belirtildi.

Etiketler: Turiye, İncirlik Üssü, Almanya milletvekilleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER