  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.689
    EURO 3.896
  • BIST 90506.88
    ALTIN 144.097
Buradasınız : » » 'Almanya Türkiye ile arasına Berlin duvarı örüyor'

'Almanya Türkiye ile arasına Berlin duvarı örüyor'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Türk bakanların Almanya'da yapacağı toplantıların engellenmesinden hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, "Sistematik bir engelleme söz konusudur.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Almanya Türkiye ile arasına Berlin duvarı örüyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı Editör Masasında Türkiye- AB ilişkilerini ve Avrupa gündemine dair son gelişmeleri değerlendirdi. 

"Berlin duvarı kuruyorlar"

Çelik, Türk bakanların Almanya'da Türklerle yapacağı toplantıların engellenmesinden yerel makamların değil, hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, "Sistematik bir engelleme söz konusudur." dedi.

Bakan Çelik, "Türkiye ile kendi aralarında bir Berlin duvarı kuruyorlar. Ama bu burada kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yükselen güç olmaya başladığı andan itibaren Almanya ile arasında rekabet olduğunu belirteren Çelik, "Bu rekabeti bir sinerji üretecek, aramızdaki işbirliğini artıracak, kazan-kazana dönüştürebilecek şekilde yönetmemiz gerekirdi fakat Almanya bunu bu şekilde yönetemiyor." dedi.

"Türkiye böyle bir AB'yi meşru görmez"

Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, şöyle konuştu:

"Bana bazen soruyorlar. 'Türkiye hala AB üyesi olmak istiyor mu?' Ben de şunu söyledim. 'Türkiye AB üyesi olmak istiyor mu' cümlesinde 'Avrupa' kelimesi önemli. Hangi Avrupa? Eğer Kastettiğiniz şey Sarkozy'nin Le Pen'in, Wilders'in kafasındaki Avrupa ise Türkiye böyle bir AB içinde hiçbir zaman olmak istemez, böyle bir AB'yi meşru görmez. Ama siyasi değerler temelinde entegre olmuş, insan hakları ve demokrasi konusundaki çifte standartlardan arınmış, Avrupa'nın kurucu babalarının ortaya koyduğu çerçevede barış ve istikrar projesi olan Avrupa'yı diyorsanız Türkiye zaten bunun doğal bir parçası olma arzusundadır."

Etiketler: AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER