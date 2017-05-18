Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir. Bu kişinin değişmesinde de fayda vardır." ifadelerini kullandı.

"Almanya İncirlikten çekilme kararı alırsa kendileri bilir"

Çavuşoğlu, "(Almanya İncirlikten çekilme kararı alırsa) "Kendileri bilir. Yalvaracak değiliz. Gelmek istediler, DEAŞ'e karşı koalisyonda biz kendilerine yer açtık. Ama her şey onların istediği gibi, onların keyfine olacak değil. Bunu bilmeliler. Ayrılmak istiyorlarsa da onlara yalvaracak değiliz. Onlar gelmek istedi, biz yardımcı olduk. Ayrılmak istiyorlarsa da 'güle güle' deriz." dedi.