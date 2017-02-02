Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor

Türkiye ile Almanya arasında yoğun bir diplomasi trafiği başlıyor.

Bunun son adımı olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Türkiye'ye geliyor. Gündemde; FETÖ ile mücadele, geri kabul anlaşması ve Suriye var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel'i Beştepe'de kabul edecek.

Angela Merkel'le Başbakan Binali Yıldırım da, Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Merkel'e 15 Temmuz darbesi sırasında hasar gören parlamento binası da gezdirilecek. Almanya Başbakanı Merkel'in çalışma ziyaretinde, Türkiye-Almanya ilişkileri ve iş birliğinin yanı sıra terörizmle mücadele, göç, Kıbrıs çözüm süreci ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınması öngörülüyor.

Merkel’le eş zamanlı olarak sırasıyla Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Federal Meclis Türkiye-Almanya Dostluk Grubu üyeleri ile İçişleri Komisyonu üyeleri de Ankara’da temaslarda bulunacak.