Almanya Başbakanı Merkel TBMM'yi ziyaret etti

Merkel, TBMM'ye gelişinde Meclis Başkanı Vekili Ahmet Aydın tarafından karşılandı.

Yapılan görüşmede Aydın, Merkel'i TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ziyaretinize, müttefikimiz ve bir numaralı ticaret ortağımız olmanız hasebiyle, Almanya ile olan ilişkilerimizin yakın tutulması ve her alanda daha da geliştirilmesi açısından büyük önem atfediyoruz." diyen Aydın, şunları söyledi:

"İlişkilerimizin her alanda geliştirilmesini arzu ediyoruz. Bu bağlamda Almanya Federal Meclisinde Almanya-Türkiye Dostluk Grubu gelecek hafta ülkemizi ziyaret edecek. Yine parlamenter diplomasi adına Federal Mecliste İçişleri Komisyonu heyeti de 6-10 Şubat tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Parlamenterlerin karşılıklı temaslarının yoğunlaşmasından son derece memnunuz. Buna her iki ülke açısından da çok değer veriyoruz. Geçen yıl da TBMM Dışişleri Komisyonumuzdan bir heyetimiz, 15 Temmuz darbe girişimini anlatmak amacıya ekim ayında Berlin'i ziyaret etmişlerdi. Parlamenterlerimizin uluslararası asamblelerde ve diğer platformlarda yakın ilişki ve işbirliği içinde bulunmasından son derece memnuniyet duyuyoruz. Bu ilişkilerin her iki ülke arasındaki münasebetleri daha da güçlendireceğine inancımız tamdır.

İlişkilerimiz ve işbirliğimiz bu yeni dönemde yeni bir ivme kazanmıştır. Almanya'daki seçimleri ve Türkiye'deki referandum sürecini dikkate aldığımızda bu ivmeyi koruma ve işbirliğimizi daha ileriye taşıma iradesine her iki ülke de sahip çıkıyor."

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti ve 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Merkel ve beraberindekiler, TBMM'nin, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan bölümünü gezdi. TBMM Başkanı Vekili Aydın, Merkel'e, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Merkel ve beraberindeki heyet daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'na girdi. Aydın, Başkanlık Divanının olduğu bölümden Merkel'e, oturumun nasıl açıldığına ilişkin bilgi verdi. AA