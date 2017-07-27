Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakan Binali Yıldırım'ın Alman şirketlerin yöneticileriyle Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda hiçbir tabanı olmayan, mesnetsiz bazı iddialarla, Türk-Alman ekonomik ilişkileriyle ilgili olumsuz bir hava oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Zeybekci, "Türkiye'de Alman şirketlerine rahatsızlık verecek bir uygulama olmadı. Şirketlere tek tek, kendilerine bu şekilde bir şey yansıyıp yansımadığını sorduk. Hiç kimseden bu şekilde bir rahatsızlık gelmedi." diye konuştu.

Zeybekci, Başbakan Yıldırım'ın Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir toplantı yapmak istediğini şirketlere ilettiklerini, onların da bunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Şirketlerle gerekli istişarelerin yapıldığını, şirketlerin önerilerinin dinlendiğini anlatan Zeybekci, "Türkiye'de, yüzde 100 Türk firması şeklinde muamele gören Alman yatırımlarının, ülkelerinde başlarına gelmeyen hiçbir şeyin başlarına gelmesi mümkün değildir. Türkiye global bir ülkedir, evrensel hukuk standartlarında yatırım ortamı yaratmış bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, bu olumlu diyaloğun diğer tüm yatırımcılarla devam ettirileceğini dile getirdi.