  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Alman Bild gazetesine Türkiye'den tokat gibi cevap

Alman Bild gazetesine Türkiye'den tokat gibi cevap

Anadolu Yayıncılar Derneği, Türkiye karşıtı haberler yayınlayan Alman Bild gazetesini kınadı.

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Alman Bild gazetesine Türkiyeden tokat gibi cevap

Anadolu Yayıncılar Derneği, Türkiye karşıtı haberler yayınlayan Alman Bild gazetesini kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, Bild'in her fırsatta Türkiye ve Türk düşmanlığını körüklediği belirtilerek, gazetenin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Köln'de katıldığı etkinliği hakaret içeren söylemlerle haberleştirdiğine dikkat çekildi.

Bild'in "Demokrasi ile bağdaşmayan salya sümük manşetler atarak haddini aştığı" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bild'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümetinin bir bakanına dil uzatması, boyundan büyük işlere kalkışması ve ağır hakaret içeren ifadelerle saldırması kabul edilir bir yaklaşım değildir. Asla kabul edilemeyecek bu çirkin saldırının, habercilik kisvesinde, gazetecilik adı altında yapılıyor olması biz medya mensuplarını derinden üzmüştür. Hakaretin, küfürün gazetecilikle yayıncılıkla bağdaşmadığını bizler çok iyi biliyoruz. Haber olarak nitelendirilemeyecek söz konusu ısmarlama yazının, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamına ve bu ülkenin bir bakanına dil uzatmak, laf söylemek, Bild’in haddine değildir. Bu hakaretler, çirkin saldırılar sadece şahısları değil ülkemizi hedef almış saldırılardır. Bu mesnetsiz saldırıları nefretle kınıyoruz."

Açıklamada, Avusturya devlet televizyonu ORF'nin, "Türkiye" konulu bir konferansa spikerini gönderip toplantıyı provoke ettiği belirtilerek, bu tavır da kınandı.

Etiketler: nihat zeybekci toplantı iptali, cumhurbaşkanı erdoğan, Bild gazetesi, bekir bozdağ, anadolu yayıncılar derneği, almanya toplantı
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