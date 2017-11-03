  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Allah'ın izniyle teröristlerin kökünü kurutacağız'

'Allah'ın izniyle teröristlerin kökünü kurutacağız'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

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Allahın izniyle teröristlerin kökünü kurutacağız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

"Nerede olurlarsa olsunlar, Allah'ın izniyle bunların kökünü kurutacağız" diyen Bakan Elvan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle dün şehit olan kardeşlerimiz var, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hükumet olarak PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin üzerine kararlıkla gidiyoruz. Allah'a çok şükür milletimizin çok büyük bir desteği var. Bizim de kararlılığımız bu noktada devam ediyor. İster inlerinde olsunlar, ister taş arkasına saklansınlar nerede olursa olsunlar içeride veya dışarıda bu terör örgütleriyle bu teröristlerle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek."

Kaynak: TRT Haber

 

Etiketler: Lütfi Elvan, kalkınma bakanı
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