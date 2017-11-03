'Allah'ın izniyle teröristlerin kökünü kurutacağız'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

"Nerede olurlarsa olsunlar, Allah'ın izniyle bunların kökünü kurutacağız" diyen Bakan Elvan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle dün şehit olan kardeşlerimiz var, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hükumet olarak PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin üzerine kararlıkla gidiyoruz. Allah'a çok şükür milletimizin çok büyük bir desteği var. Bizim de kararlılığımız bu noktada devam ediyor. İster inlerinde olsunlar, ister taş arkasına saklansınlar nerede olursa olsunlar içeride veya dışarıda bu terör örgütleriyle bu teröristlerle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek."

Kaynak: TRT Haber



