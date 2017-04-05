Ali İsmail Korkmaz davasında karar

Eskişehir'deki Gezi Parkı odaklı eylemlerde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin iki sanığın yeniden yargılandığı davada, fırıncı Ebubekir Harlar'a 6 yıl 8 ay, emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verdiği bozma kararı nedeniyle sanıklardan Ebubekir Harlar ile Hüseyin Engin, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandı.

Daha önce yargılandığı Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen ve tutuklu kaldığı süre gözetilerek tahliye edilen Ebubekir Harlar, Konya Yunak adliyesinden, aynı mahkemede hakkında beraat kararı verilen Hüseyin Engin ise Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS kanalıyla duruşmaya katıldı. Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel ve babası Şahap ile ağabeyi Gürkan Korkmaz da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Yargıtayın bozma ilamını okuduktan sonra sanıklara diyeceklerinin olup olmadığını sordu. Avukatlarına verdikleri yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlarını istedi.

Bozma ilamını kabul ederek sanıkların yeniden yargılanmasına oy birliği ile karar veren mahkeme heyeti, Harlar ve Engin'e son sözlerini sordu.

Beraat taleplerini tekrar eden sanıklardan Harlar, "kasten yaralama ve ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay, Hüseyin Engin ise "kasten basit yaralama"dan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Engin'e verilen cezanın ertelenmesine hükmedildi.

Davanın geçmişi

Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı odaklı eylemlerde darbedilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınarak, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Kararın açıklandığı 21 Ocak 2015'teki davada, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, suçun işleniş biçimi, meydana gelen sonucun ağırlığı göz önüne alınarak, 13 yıl hapis verilmiş, iyi hal nedeniyle indirim yapılan ceza 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise "ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis verilirken, iyi hal nedeniyle yapılan indirimle ceza 10 yıl olarak açıklanmıştı.

Tutuklu sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan verilen 8'er yıl hapis cezası ise uygulanan iyi hal indirimiyle 6 yıl 8'er aya düşürülmüştü. Tutuklu sanık Ebubekir Harlar'a verilen 8 yıl hapis cezası iyi halden 3 yıl 4 aya indirilmiş, tutuklu kaldığı süre gözetilen Harlar tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Savcı ve aile temyize götürmüştü

Kayseri Cumhuriyet Savcısı, 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen sanıklardan polis memuru Mevlüt Saldoğan hakkındaki karara itiraz etmişti. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de sanıklara "kasten adam öldürme" suçundan ceza verilmesi istemiyle yerel mahkeme kararını temyize götürmüş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozmuştu.

Bozma kararı nedeniyle yeniden görülen davada, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi usul eksiklerini gidererek aynı kararı vermiş, dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memuru Hüseyin Engin hakkındaki beraat kararını Ali İsmail Korkmaz kaçarken bacaklarına copla vurarak yaralaması nedeniyle sanık Ebubekir Harlar'a "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen hapis cezası da eksik ceza tayininden bozmuştu.