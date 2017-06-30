  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Alanya'daki orman yangını büyüyor

Alanya'daki orman yangını büyüyor

Alanya, Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerini tehdit eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Alanyadaki orman yangını büyüyor

Sabah saatlerinden itibaren Alanya, Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerini tehdit eden orman yangını devam ediyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, söndürme çalışmaları için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda çıkan orman yangını nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle boşaltıldı, bölge vatandaşların girişine kapatıldı.

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Sapadere Kanyonu bölgesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.

Bölge vatandaşların girişine kapatıldı

Alevlere Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopterleri, uçakla ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki evler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi.

Söndürme çalışmalarında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı, bölgeye 4 ambulans sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle bölge vatandaşların girişine kapatıldı.

Vali Karaloğlu, "Yangın zor bir yangın, kolay bir yangın değil. Birincisi rüzgar çok. İki kızılçam yoğun, bunlar çok kolay yanan ağaç cinsi. Üç, hava çok kurak. Şu anda 4 uçak 6 helikopter 50'ye yakın arazözle müdahale ediliyor. Yoğun bir müdahale söz konusu." diye konuştu.

"20'ye yakın ev ihtiyaten boşaltıldı"

Devletin tüm imkanlarının söndürme çalışmaları için seferber edildiğini vurgulayan Karaloğlu, "Yangın bölgesinde 20'ye yakın ev ihtiyaten boşaltıldı. Şu anda can kaybı yok, yaralanan kimse yok. Ekipler çalışıyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı, Orman Söndürme Daire Başkan Yardımcısı ekiplerin başında. İnşallah hava izin verirse kontrol altına almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. AA

Etiketler: orman yangını, Münir Karaloğlu, Manavgat, gündoğmuş, antalya, alanya
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