Akşener: Liyakatin işe alımlarda tek kural olması lazım

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin Eskişehir il teşkilatı tarafından Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da yapılacak seçimin sonucunun ne olacağına dair soruyu herkesin kendisine sorması gerektiğini söyledi.

Akşener, "hukukun üstünlüğü", "adalet", "demokrasi" ve "OHAL'in kaldırılması" gibi konuların seçilmesi halinde devreye gireceğini ifade etti.

"Seçildiğimde, parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritasını konuşmak için 25 Haziran Pazartesi günü 11.30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim. Kurumların yerli yerine oturtulması gerek. Devlet ve yönetme anlayışına ciddiyetin tekrar dahil edilmesi gerek."

Akşener, işe alımlarda liyakate bakılması gerektiğini belirterek, "Liyakatin işe alımlarda tek kural olması lazım. Gençler işsiz, Eskişehir gibi bir şehrimizde en büyük sorun genç işsizlik" dedi.

Akşener, miting sonunda partisinin Eskişehir milletvekili adaylarını tanıtarak oy istedi.

Kaynak: AA