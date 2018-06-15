Akşener: Kardeşlik hukukunu gözetmeye devam edelim

İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in bayramda ilk durağı, Bitlis'in Ahlat ilçesi oldu.

Akşener, bayram sofrasında halkla bir araya geldi. Gündeminde, Şanlıurfa Suruç'ta AK Parti'lilere yapılan saldırı vardı.

"Şimdi Suruç'ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ben ölenlere rahmet diliyorum. AK Parti milletvekilinin ağabeyi vefat etti. Ailesine ve AK Parti milletvekiline başsağlığı diliyorum."

"Kardeşlik hukukunu gözetmeye devam edelim"

Akşener, Suruçlulara seslendi, "Provokasyonlara gelmeyin" diye uyardı.

"Bu seçime daha fazla kan düşmesin, herkes sakin olsun. Bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin yeri yok. Kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur. İnşallah sesimizi duyurabiliriz. Devletin valisine, emniyet müdürüne ve üst düzey bürokratlarına sesleniyorum; bir an evvel vatandaşın gerilimini düşürücü açıklamaların, tavırların ortaya konmasında acilen büyük önem var."

Kaynak: AA