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Akşener: İnce'nin fikirlerine katılmıyorum

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin "Muhalefet partilerinin beklediğinden az oy aldı" sözlerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

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Akşener: İncenin fikirlerine katılmıyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yaptı. 

Akşener, "Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi ve partisinin genel idare kurulunun, genel başkanlığına devam yönünde karar verdiğini açıkladı.

CHP'nin adayı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin beklediğinden az oy aldığını söylemişti.

"İnce'nin sözlerine katılmıyorum"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, o sözlere şöyle karşılık verdi:

"Yüz yıllık CHP yüzde 22, 50 yıllık MHP yüzde 11, AK Parti yüzde 41, HDP yüzde 11 oy aldı. 8 aylık İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Bu çerçevede baktığımız zaman İnce'nin sözlerine, fikrine katılmıyorum."

Kaynak: AA, TRT Haber
 

Etiketler: Muharrem İnce, iyi parti, CHP, akşener
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