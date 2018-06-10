İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, partisinin İzmir Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, milletin özellikle kadınların kendisine "yola çık, yürü" dediğini, cumhurbaşkanı adayı olmasıyla meydanların şenlendiğini, adayların çoğaldığını söyledi.

Televziyon kanallarının İyi Parti'ye karartma uyguladığını ileri süren Akşener, "Güvendiğiniz tek şey milletse o sizi hiç yalnız bırakmaz." dedi.

Çiftçinin yem alamadığını, mazot alamadığını, tarlaya küstüğünü, ahırların boşaldığını savunan Akşener, "Ben bunun özellikle yapıldığına inanıyorum. Türkiye buğday, et ithal eden, inek, öküz ve samanı ithal eden bir ülke oldu. Küçükbaş hayvan ithal ediyor, soğan, sarımsak ithal ediyor. Mercimek ithal ediyor, aklınıza ne gelirse ithal ediyor. Geleceğin en önemli kritik problemlerinden biri gıda biri su. İktidar olduğumuzda, cumhurbaşkanı seçildiğimizde 5 yıl içinde bu ülke gıda ithalatını bitirecek ihracat yapar hale gelecek."

Türkiye'deki işsizliği sona erdirmeyi, fabrikalar açmayı hedeflediklerini, TRT'yi özelleştireceğini, oradan gelecek parayla gençlere vatandaşlık maaşı ödeyeceğini anlatan Akşener, emekli, hasta ve engellilere yönelik projeler hayata geçireceklerini belirtti.

İyi Parti'nin işçilere, çiftçilere, tüm Türkiye'ye iyi geleceğini ifade eden Akşener, partisinin İzmir milletvekili adaylarını sahneye çağırarak vatandaşlardan oy istedi.

Kaynak: AA