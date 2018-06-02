Aksaray'a hızlı tren geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-2002'den beri her seçimde olduğu gibi 16 Nisan halk oylamasında Aksaray yine bize sahip çıktı. Sizler cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yüzde 75,5 gibi ülke oranının çok üstünde evet dediniz. Aksaray bu oy oranı ile Bayburt ve Rize'den sonra üçüncü oldu. Vefanızdan ötürü sizlere gönülden teşekkür ediyorum.

- 24 Haziran'da ülkemizin istikbalini etkileyecek tarihi bir seçim yapılacak. Biz Aksaray'dan yine rekor bekliyoruz, zirveye oynamasını istiyoruz.

- Kırk yılı aşkın süredir siyasetin içerisindeyiz. Gece gündüz demeden milletimizin desteği, Rabbimizin lütfuyla ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz siyasete başladığımızdan bu yana hem dünyada hem özellikle Türkiye'de çok şey değişti.

- Hamdolsun artık ülkemizde evlatlarımız ideolojik kamplaşmalardan dolayı birbirlerine karşı silah sıkmıyor. Yağ, un, şeker gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için vatandaşlarımız saatlerce CHP'nin yönetimindeki gibi kuyruklarda bekletilmiyor. Sabahtan akşama fiyatlaırn değiştiği, her gün krizlerle ve kaoslarla boğuşan bir Türkiye yok artık.

- Milletimiz asıl kalkınma, demokrasi hamlesini AK Parti döneminde gördü.

- AK Parti Türkiye'sinde doğan, bizim dönemimizde hayata adımını atan, gerçek demokrasiyle yine bizim dönemimizde tanışan gençlerimizin özellikle önceki dönemlerle karşılaştırması lazım.

- Biz 2002 de temel hak ve özgürlükler konusunda gerçekten çok büyük bir enkaz aldık. Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken kızlarımız var mıydı? Benim kızlarım bu ülkede okuyamadı. Erkek çocuklarım da okuyamadı çünkü onlar imam haitliydi. Mecburen yurtdışa göndermek zorunda kaldım. Elin topraklaırnda benim kızlarım başörtüsüyle en saygın üniversitesini bitirdi aynı şekilde oğlumda fakat benim çocuklaırm kendi ülkelerinde okuyamadı. Bu hükümet kimdi, CHP hükümetiydi. İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç onları geç. Öte taraftan da diyor ki imam hatipli gençler üniversiteye gitmeniz çok zor. Sanane. Elhamdulillah bu ülke imam hatipli bir Cumhurbaşkanına sahip. Bunun kararını millet veriyor.

- Vatandaşı devlete az gören düşünce yerine vatandaşına hizmetkar bir devlet getirdik. Başörtülü-başörtüsüz bu ayrıma son verdik. Tüm gençlerimizin istedikleri kıyafetlerle üniversiteye gidebilmelerini sağladık. Bugün artık genç kızlarımız üniversite kapılarından boynu yere bükük dönmek zorunda kalmıyor. Bugün başörtülü kızlarımız devletin her kademesinde çalışıyor mu? İşte özgürlük bu. Lafla icraatla olmuyor. Meslek lisesine giden öğrencilerimiz acaba kat sayı engeline takılır mıyım diye düşünmüyor.

- Ülkemiz öyle bir mesafe katetti ki daha düne kadar imam hatipler kapansın diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bugün oy için imam hatipte okumadığına üzülüyor. Daha dün bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam diye milleti aşağılayan CHP zihniyeti, bugün sizin oyunuzu almak için kırk takla atıyor. Bunların asıl gayesi darbecileirn yapamadığını, şark kurnazlığı, laf cambazlığı ile yapmak.

- Kendi partisinde başarı sağlayamayan birinin ülke yönetimine talip olması komiktir.

- Aksaray TOKİ tarafındaki sanayi sitesinde 1620 adet dükkan yapılacak. Hızlı Tren Aksaray'ın da hakkı dedik. Aksaray-Ulukışla hızlı tren bağlantı yolu yatırım planına alındı. İNşallah yakında ihalesini yapıyoruz. Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde hızlı tren çalışmalaırmız devam ediyor. Aksaray için bir diğer hızlı tren projemiz ise Aksaray-Antalya arasıdır.

- Aksaray'ın hasretle beklediği Mamasın sulama barajını borulu sisteme çeviriyoruz. Çünkü açık sistemde su buharlaşıyor ve kaybımız oluyor, şimdi kapalı sisteme geçiyoruz. Aksaray'da uzunluğu 50 kilometreyi bulan modern bir sulama tesisini de hayata geçiriyoruz.

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