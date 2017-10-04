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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Aksaray merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Aksaray merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, örgüt bağlantısı olduğu iddia edilen 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 Eylül'de, Aksaray, Ankara ve Kırşehir'de daha önce meslekten ihraç edilen 20 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Aksaray, FETÖ/PDY
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