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Buradasınız : » » AKPM'den AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'a iki önemli görev

AKPM'den AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'a iki önemli görev

Fransa'nın Strazburg kentinde 22 Ocak'ta başlayan 2018'in ilk AKPM Genel Kurulu, bugün sona erdi. AKPM'nin çeşitli komisyonları ve çalışma gruplarının yeni üyeleri seçildi.

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AKPMden AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşara iki önemli görev

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Heyeti üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, AKPM Göç, Mülteci ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Başkan Yardımcısı seçildi.

Senenin ilk Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde AKPM'nin çeşitli komisyonları ve çalışma gruplarının yeni üyeleri seçildi.

Bu çerçevede, iki senedir Göç, Mülteci Ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonundaki çalışmalarını sürdüren AKPM Türk Heyeti Üyesi Yaşar'ın, Göç, Mülteci Ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak seçildiği açıklandı.

AKPM'de düzenlenen seçimde Yaşar'ın "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimlerini Seçim Komisyonu" üyesi olarak da seçildiği belirtildi.

AKPM Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu üyesi de olan Yaşar, 8 Aralık'ta Paris’te gerçekleşen Komisyon Toplantısında, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanmasını önerdiği "Avrupa’da Kayıp Göçmen Çocuklar" başlıklı raporu hazırlamakla görevlendirilmişti.

Kaynak:AA

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