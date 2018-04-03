Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin'deki törene video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"

Öncelikle kıymetli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve heyet üyelerine ülkemize hoş geldiniz diyorum. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu ile enerji iş birliğimiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kendisine ve heyet üyelerine bu anlamlı günde heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum.

"Rusya ile birçok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz"

Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili münasebetlerde kat ettiği büyük mesafe geleceğimiz adına çok önemli bir referanstır. Bugün 7.toplantısını gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi, ilişkilerimizin geldiği seviyenin adeta sembolü olmuştur. Ayrıca Rusya ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. S-400 Hava Savunma Sistemleri, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, işte şu an temelini atacağımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali bunlardan sadece birkaçıdır.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz"

Türkiye olarak 2003-2017 yılları arasında ortalama 5.8 büyüdük. 2017 oranında yüzde 7.4 oranında büyüme başarısı sergiledik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz.

Enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Sürdürülebilir enerjiye sahip olacağımız bir gelecek için, nükleer enerji planlarımız arasında önemli yer tutuyor.

"Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Yeni bir sektör oluşturuyoruz"

Bayanlar baylar, öncelikle en içten ve kalbi duygularımla sizleri Türkiye'deki ilk güç enerji santralinin inşaatına başlamamızla tebrik etmek istiyorum.Bu proje son derece değerli ve önemlidir. Bu merasime sadece tanık olmuyor, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım.

2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.12'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Putin'i havalimanında Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip karşıladı.

Külliye'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Devlet Başkanı Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Putin, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Rozet ayrıntısı dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına özel olarak yapılan rozeti taktı.