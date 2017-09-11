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Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeninin katili yakalandı

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil İzmir'de yakalandı.

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Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeninin katili yakalandı

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil İzmir'de yakalandı.

Olayın geçmişi

29 Mayıs'ta Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmıştı.

Kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederine saldırıp araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçaklayan damat, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Etiketler: kadir demirel, cemil karanfil, akit gazetesi genel yayın yönetmeni, akit gazetesi
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