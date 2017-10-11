Akıncı Üssü davasının görülmesine devam ediliyor

15 Temmuz gecesinde darbecilerin karargah olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor.

Davanın 30'uncu celsesinde tutuklu astsubaylar savunma yapıyor.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 486 sanık yargılanıyor.

Davada dün 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde uçak bakım teknisyeni olarak görev yapan eski astsubay Mehmet Özkan Haniçi savunma yaptı.

Sanık Haniçi, 143'üncü Filo karargahında bulunduğu sürede telefonla konuşan bir komutanın "Halkın üzerine sıkın" talimatı verdiğini anlattı.

Sivil bir kişinin de sürekli tabletle görüşmeler gerçekleştirdiğine şahit olduğunu söyledi.

'Halkın üzerine sıkın' diyen kişinin adının eski Tuğgeneral Timurcan Ermiş, tabletle görüşmeler yapan kişinin de Kemal Batmaz olduğunu ifade etti.

İzletilen kamera kayıtlarında Ermiş ve Batmaz'ı teşhis etti.

Sanık Haniçi Akıncı Hava Üssü'nde gördüğü iki sivil kişinin evrak çantaları ile kaçtıklarına şahit olduğunu da ileri sürdü.

Bu kişilerden birinin daha sonra basında yer alan fotoğraflardan Adil Öksüz olduğunu anladığını savundu. TRTHABER