  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Akıncı Üssü davasında yedinci celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın yedinci celsesi başladı.

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Akıncı Üssü davasında yedinci celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın yedinci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada olay tarihinde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusuna devam edilecek.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan Harmancık darbecilerin, "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri arasında bulunuyor ve sözde atama listesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olacağı belirtiliyordu.

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, 15 Temmuz darbe girişimi, Akıncı Hava Üssü, çapraz sorgu
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