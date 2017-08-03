  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Akıncı Üssü davasında üçüncü celse başladı

Akıncı Üssü davasında üçüncü celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın üçüncü celsesi başladı.

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Akıncı Üssü davasında üçüncü celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın üçüncü celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Hakan Çiçek'in savunmasının alınmasına devam edilecek

Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından dün öğleden sonra savunmasına başlayan sivil sanık Hakan Çiçek'in savunmasının alınmasına devam edilecek.

Çiçek, 16 Temmuz 2016'da üs civarında yakalanmıştı. İddianamede, kapatılan Anafartalar Koleji'nin de sahibi olan Çiçek'in örgütün sivil imamı olduğu belirtiliyor.

Sanık Çiçek'in savunması ve çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra darbe girişimi sırasında üste oldukları belirlenen Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un savunmalarının alınması planlanıyor.

Etiketler: akıncı üssü davası
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