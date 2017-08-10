  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Akıncı Üssü davasında sekizinci celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sekizinci celsesi başladı.

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Akıncı Üssü davasında sekizinci celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın sekizinci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada olay tarihinde Jandarma İstihbarat Okul Komutanı olan eski kurmay albay Murat Koçyiğit savunmasına başladı.

Davanın dünkü celsesinde savunmasını yapan ve çapraz sorgusuna başlanan, suç tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Personel Dairesinde Proje Şube Müdürü olan ve darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri içinde bulunan sanık eski kurmay albay Mustafa Barış Avıalan bugünkü duruşmadan vareste tutulduğu için çapraz sorgusuna yarın devam edilecek.

Etiketler: akıncı üssü, fetö, 15 temmuz, darbe girişimi
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