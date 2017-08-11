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Akıncı Üssü davasında dokuzuncu celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın dokuzuncu celsesi başladı.

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Akıncı Üssü davasında dokuzuncu celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın dokuzuncu celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada çarşamba günü savunmasını tamamlayan ancak çapraz sorgusunda bir avukatın sorusu üzerine susma hakkını kullanan, suç tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Personel Dairesinde Proje Şube Müdürü olan ve darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri içinde bulunan sanık eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın çapraz sorgusuna devam edildi.

Sanık Avıalan'ın ardından sanıklardan, dün savunmasını veren, suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde Kurmay Albay olan sanık Bilal Akyüz'ün çapraz sorgusu yapılacak.

Duruşmayı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve bazı kamu denetçileri de izliyor.

Etiketler: fetö, 15 temmuz, PDY, akıncı üssü, darbe girişimi
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