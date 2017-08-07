  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Akıncı Üssü davasında beşinci celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın beşinci celsesi başladı.

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Akıncı Üssü davasında beşinci celse

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıklardan, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna devam edilecek.

Etiketler: akıncı üssü davası, beşinci celse
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