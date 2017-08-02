Akıncı Üssü davasında 2. gün

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin 486 sanığın yargılanmasına bugün de devam edilecek.

Davanın en önemli isimleri terör örgütü elebaşı Gülen, eski Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk, sivil imam olarak belirlenen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile hain darbede uçakla vatandaşların üzerine bomba yağdıran pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada 2. gün.

Dün başlayan davada sanıkların kimlik tespitleri ve müdahillik talepleri okunmuştu.

Bugün de FETÖ'nün sivil imamlarından olan Kemal Batmaz ve darbenin kilit isimlerinden eski Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ün savunma yapması bekleniyor.