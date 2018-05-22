Akıncı davasında sanıkların 'savunma yapmama' oyunu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Sincan'da görülen davada, sanıklar savunma yapmadı. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

Mahkeme, bugün savunma yapmayan dokuz sanığın dosyası ayrıldı.

Akıncı davasındaki FETÖ sanıklarının yeni taktiğinin amacının davayı seçim sonrasına bırakmak olduğu belirtiliyor.

FETÖ sanıklarının toplu hareket ederek savunma yapmaması, örgüt üyesi olduklarına dair maddi bir delil olarak yorumlanıyor.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dünkü duruşmada savunma yapmayan altı kişinin dosyasının ayrıldığını hatırlatarak, ayrılan dosyaları tekrar birleştirmeyeceklerini söyledi. Giray, "Bir şeyler yapmaya çalışıyorlarsa onlar olmayacak." dedi.

Giray, daha sonra dün hazır olmaları için isimlerini saydığı sanıklardan Mutlu Ferik, Hamdi Çıplak, Fatih Kaya, Erdinç Kurt, Mevlüt Öncel, Mustafa Özel, Yücel Özcan, Ahmet Çamoğlu, Gökhan Karabacak, Murat Fırat, Melih Albayrak, Mustafa Afşar'ı çağırarak savunma yapmalarını istedi.

Sanıklardan bazıları süre talep ederek, bazıları ise süre talep etmediğini belirterek savunma yapmayacaklarını söyledi.

Bazı sanıkların görev sırasındaki komutanları savunma yapmadan savunma yapmayacaklarını söyledikleri duruşmada mahkeme, sanıkların savunma yapmaması üzerine ara karar verdi.

Mahkeme, savunması alınamayan sanıklardan Mutlu Ferik, Hamdi Çıplak, Fatih Kaya, Erdinç Kurt, Mevlüt Öncel, Gökhan Karabacak, Murat Fırat, Melih Albayrak ve Mustafa Afşar'ın dosyasını ayırarak yargılamanın ayrı bir esas üzerinden yürütülmesine hükmetti.

Duruşma, sanıklardan Mustafa Ertürk'ün avukatının savunma yapacaklarını beyan etmesi, ancak hazırlık yaptığı belgelerini cezaevinden alacağını belirtmesi üzerine öğleden sonraya ertelendi.

Mahkeme, dün de savunma yapmayan sanıklardan altısının dosyasını ayırmıştı. Dosyası ayrılan sanıkların davası, başka bir dosyada devam edeceği için Akıncı Üssü davasındaki sanık sayısı 473'ten 458'e düştü.

Kaynak: AA