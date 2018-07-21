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Akın İpek gözaltına alındı

İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

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Akın İpek gözaltına alındı

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Etiketler: akın ipek, son dakika
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