İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.
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Akın İpek gözaltına alındı
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