'Akdeniz ve Karadeniz'de artık daha aktif olacağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji konusunda daha aktif bir politika izleyeceğini söyledi. "Akdeniz birinin gölü değil" dedi.

Albayrak sözlerni şöyle sürdürdü;

“Bu kadar enerji ithal ediyorsak o zaman petrol ve doğalgazda daha agresif olmak zorundayız.Aramacılıkta da sondajda da biz artık daha etkin ve aktif olacağız. Karadeniz de değil sadece Akdeniz’de de. Yani Akdeniz birinin gölü değil yani. Burada ciddi keşifler oluyorsa, biz de kendi haklarımız olan bölgelerin içerisinde artık daha aktif olacağız."

Haber Türk Televizyonu'na konuk olan Albayrak, alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Hedefleri açıkladı.

2018’in sonunda Türkiye’de üretilmiş, ilk yerli güneş panellerini 2018 bitmeden devreye alınacağını söyleyen Albayrak, "Rüzgar yaptık Allah’ın izniyle 2019’un içerisinde ilk çeryeğinde belki de devreye alacağız. Made in Turkey, Türk malı güneş ve rüzgar panelleri sadece Türkiye’de değil, bölgede ihraç edeceğiz, bu noktaya geldik” dedi.

Albayrak gündeminde bölgesel enerji güvenliği de vardı.

Konuyu Kuzey Irak'ta yapılması planlanan referanduma getirdi. Bölgesel yönetimi uyardı ve şunları kaydetti;

“Bölgedeki tek yakın ve önemli müttefikinin Türkiye olduğunu en iyi bilen Kuzey Irak bölgesel hükümetinin bu attığı adımlar enerji açısından da işbirliklerimizi sıkıntıya sokacak. Çok net bunu görmek lazım. Bunların hem maddi hem manevi anlamda çok ama çok ağır faturaları olacak Kuzey Irak hükümetine "

