Akdeniz ve Ege'de bir haftada 346 yabancı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Akdeniz ve Ege Denizi'nde bir haftada 346 yabancı uyruklu yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Akdeniz ve Ege Denizi'nde kaçak geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurlarınca, 14-21 Temmuz'da Akdeniz, Güney ve Kuzey Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasındaki 8 olayda 346 yabancı uyruklu yakalandı, bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Kaş bölgesindeki bir olayda, karada tespit edilen 26 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde 2 arama kurtarma gemisi, 51 sahil güvenlik botu, 12 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), 5 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 34 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlarca bin 867 saat seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında 12 helikopter ve 5 uçak 48 saat uçuş gerçekleştirdi, 6 Mobil Radar Timi (MORAD) tarafından 345 saat görev icra edildi.