Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, büyük bir ekonomik potansiyeli bünyesinde barındırmasına rağmen terör baskısı nedeniyle istediği ölçüde gelişemeyen Mersin'in Akdeniz ilçesinin hak ettiği noktaya taşınacağını belirterek, "Halkın talepleri doğrultusunda inşallah rekreasyon alanlarını, parkları, spor alanlarını, kültür merkezlerini, her türlü etkinliklerin yapılabileceği güzel yaşam alanlarını onlar için oluşturacağız. Bambaşka bir Akdeniz ilçesini ortaya koyacağız." dedi.

Mersin Uluslararası Limanı, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge ve Hal Kompleksi gibi kentin ekonomisine büyük katkı sunan işletmeleri bünyesinde barındırmasına rağmen, terör örgütünün verdiği zararlar nedeniyle istediği gelişmeyi bugüne kadar gerçekleştiremeyen merkez Akdeniz ilçesinin geleceği, yeni düzenlemelerle değişiyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesince, başta çarpık kentleşme olmak üzere, eğitimden sağlığa, sosyal alanlardan, alt yapıya kadar çok sayıda sorunun çözümüne yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Seçim bölgesi Mersin olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da ilçeye yapılan yatırımları yakından takip ederken, sorunların çözümüne yönelik toplantıların yanı sıra halk buluşmaları da düzenliyor.

Taşla değil çiçekle karşıladılar

Terör örgütünün baskıları nedeniyle adı sıkça olumsuz olaylarla anılan, çoğu siyasetçinin "taşlanma" ve "saldırı" korkusuyla giremediği bölgeleri sokak sokak gezen Elvan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan göç eden vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta Çay, Çilek, Güneş, Gündoğdu, Şevket Sümer olmak üzere çok sayıda mahallede vatandaşlarla buluştu.

Çiçeklerle karşılanan Elvan'a özellikle kadınlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterirken, muhtarlarla yaptığı açık hava toplantılarında ve esnaf ziyaretlerinde sorunlar aktarıldı.

Elvan, son 1 ayda ilçedeki mahallelere yaklaşık 50 ziyaret gerçekleştirirken, gece saatlerine kadar devam eden programlarında çok sayıda vatandaşın da evine konuk olarak, sohbet etti.

"Halkın rahatladığını, huzur içerisinde olduğunu görüyoruz"

Bakan Elvan, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin son dönemde terörle mücadele anlamında önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

Vatandaşların huzurunun sağlanmasının en önemli hedef olduğunun altını çizen Elvan, "Silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz, iş birliği halinde son günlerde terörle mücadele konusunda inanılmaz bir başarı sergiliyor. Çok önemli başarılar elde ettiler. Artık, terör örgütlerinin inlerine giriliyor. Kar, kış, gece, gündüz demeden her biri teker teker temizleniyor. Bunun neticesinde de hem kırsalda hem kent merkezlerindeki yansımalarına baktığımızda son derece olumlu olduğunu görüyoruz. Halkın rahatladığını, huzur içerisinde olduğunu görüyoruz." dedi.

"Kürt kökenli vatandaşlarımız ciddi bir baskı altındaydı"

Elvan, terörle mücadelenin somut yansımalarından birinin Akdeniz ilçesi olduğunu vurgulayarak, "Bunun en güzel örneği Mersin'deki Akdeniz ilçemiz. Burası yaklaşık 300 bin nüfusu olan bir ilçemiz. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelerek buralara yerleşen vatandaşlarımız oluşturuyor. Ben 1 Kasım seçimleri öncesinde hatırlıyorum, orada bulunan Kürt kökenli vatandaşlarımız ciddi bir baskı altındaydı." ifadesini kullandı.

Akdeniz Belediyesine yönelik görevlendirmenin ardından bölgede ciddi bir rahatlamanın görüldüğünü aktaran Elvan, vatandaşların huzura kavuştuğuna dikkati çekti.

Elvan, olumsuz olaylarla anılan mahallelere yaptığı ziyaretlere ilişkin şu gözlemleri aktardı:

"Akdeniz ilçemizdeki Kürt kökenli vatandaşlarımızın olduğu hemen hemen bütün mahallelere bugüne kadar girdim. İnanılmaz sıcak bir karşılama var, vatandaşların inanılmaz bir sevgi gösterisi var ve 'İyi ki geldiniz' diyorlar. O kadınlar, gençler, çocuklar bizlerle kucaklaşıyorlar, her biri ayrı ayrı resim çektiriyor ve her biri evinin kapısını bizlere açıyor. Şu dikkatimi çekti, her aile 'Benim evime de gir' şeklinde talepte bulunuyorlar. Bu bizi inanın ziyadesiyle memnun etti. İnşallah önümüzdeki günler çok daha iyi olacak. Özellikle bizlerin o mahallelere girmesi, o insanlarla buluşması, hasbihal etmesi, sorunları dinlemesi, sorunların çözümüne yönelik bizlerin somut adımlar atması inanın müthiş bir etki oluşturdu.

Şimdi hangi mahalleye giderseniz gidin bizim o ziyaretlerimiz konuşuluyor. Bizim onlara karşı sıcak yaklaşımımız konuşuluyor. Gerçekten önemli bir başarı elde ediyoruz. Allah'ın izniyle terörün kökünü kurutacağız ve bu insanlarımız da rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Ben o insanların gözüne baktıkça, gözlerindeki pırıltı, yüzlerindeki tebessüm ve sevgi gösterileri, o gönülden yaklaşımları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu çalışmalarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz."

Öncelik toplu konut

İlçenin hak ettiği noktaya gelebilmesi için Akdeniz Belediyesi ile sık sık toplantılar yaptıklarını söyleyen Elvan, ilçedeki bütün sorunlara "el atıldığını" vurguladı.

Elvan, ilk önceliğin vatandaşların daha iyi koşullarda ikamet edebilmesinin sağlanması olduğunun altını çizerek, "Akdeniz ilçesinde birçok evin tapusu yok, buralar gecekondu niteliğinde ve çok zor şartlar altında yaşayan insanlarımız var. Tuvaletleri, çeşmeleri dışarıda olan birçok aile var. Sadece bir odada barınan, son derece kötü şartlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza şunu söyledik, sizin uygun göreceğiniz, 'evet' diyeceğiniz bir projeye biz sonuna kadar destek vermeye hazırız. Bu çerçevede de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla birlikte bir çalışma başlattık ve araziyi temin ettik. Bu araziye yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

İlçenin bir cazibe merkezine dönüşmesi için de güzelleştirileceğini kaydeden Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkın talepleri doğrultusunda inşallah rekreasyon alanlarını, parkları, spor alanlarını, kültür merkezlerini, her türlü etkinliklerin yapılabileceği güzel yaşam alanlarını onlar için oluşturacağız. Bambaşka bir Akdeniz ilçesini ortaya koyacağız. Bu noktada biz de üzerimize düşen desteği belediyeye, vatandaşlarımıza, muhtarlıklarımıza veriyoruz ki Akdeniz ilçesindeki muhtarlarımızın hemen hemen tamamı bu yaptığımız çalışmalardan son derece memnunlar ve bize karşı büyük bir ilgi de oluşmuş durumda. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha farklı bir Akdeniz ilçesini göreceğiz. Vatandaşımızın memnuniyeti de daha da üst noktalara ulaşacak."