  • 11 ARALIK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.828
    EURO 4.516
  • BIST 109156.47
    ALTIN 153.231
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Akar'ın ev sahipliğinde Ankara'da Üçlü Güvenlik Zirvesi

Akar'ın ev sahipliğinde Ankara'da Üçlü Güvenlik Zirvesi

Genelkurmay Başkanı Akar, Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel 14 Aralık'ta Ankara'da biraraya gelecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Akarın ev sahipliğinde Ankarada Üçlü Güvenlik Zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, perşembe günü, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel ile bir araya gelecek.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Scaparrotti ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel katılacak.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, 14 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantının önceden planlandığı ve toplantıda bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği bildirildi.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER