Akar'ın ev sahipliğinde Ankara'da Üçlü Güvenlik Zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, perşembe günü, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel ile bir araya gelecek.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Scaparrotti ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel katılacak.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda, 14 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantının önceden planlandığı ve toplantıda bölgedeki güvenlik konularının görüşüleceği bildirildi.