Akar: TSK'nın evlatları seve seve can vermeye hazırdır

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Bizler için en önemli husus, en büyük takdir güvenilmektir, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu doğrultuda, TSK'nın vatanına, milletine, devletine sadık ve vefalı evlatları, kutsal vatan toprakları, asil ve aziz milletimizin güvenliği, birliği ve bütünlüğü için gerektiğinde her zaman, her yerde seve seve can vermeye hazırdır" dedi.

Akar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda, tüm kurum ve kuruluşlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasiye ve onun köklü değerleriyle saygın kurumlarına yönelik eşine rastlanmayan bir ihanete kalkıştığını belirtti.

Söz konusu ihanetle bağımsızlık ve ulusal birliğin hedef alındığını dile getiren Orgeneral Akar, "Aziz milletimizi şanlı tarihimizde rastlanmayan bir ihanet tuzağına düşürmeye kalkışmışlardır. Asker elbisesi içine girmiş eli kanlı caniler, vatan savunması için düşmana karşı kullanılmak üzere tedarik edilen harp silah ve malzemelerini 15 Temmuz'da zalimce masum vatandaşlarımıza, milletin kahraman evlatlarıyla demokrasimizin ve bağımsızlığımızın simgesi kurumlarımıza karşı kullanmışlardır" diye konuştu.

Hain darbe girişimine karşı Türk Silahlı Kuvvelerinin ezici çoğunluğuyla güvenlik güçleri ve kahraman vatandaşların ulusal menfaatler etrafında birlik olarak kenetlendiğini belirten Orgeneral Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ve bağrından çıktıkları aziz milletimize ihanet eden bu terör örgütüne hak ettiği cevap, devletimize ve milletimize yaraşır bir vakar ve basiretle verilmiştir. Yüce Türk adaletine teslim edilen ihanet şebekesi mensupları, asil Türk milletinin yüksek toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve layık oldukları en ağır cezayı alacaklardır" ifadelerini kullandı.

Akar, canlarını aziz milletin varlığına, birliğine, kardeşliğine ve devletin bekasına feda etmeye hazır Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının her zamankinden daha güçlü milletinin emrinde olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla 15 Temmuz'u yeni bir direnişin simgesi yapan şehitler başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi, gazileri minnetle andı.

Orgeneral Akar, "Bizler için en önemli husus, en büyük takdir güvenilmektir, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu doğrultuda, istikamette TSK'nın vatanına, milletine, devletine sadık ve vefalı evlatları, kutsal vatan toprakları, asil ve aziz milletimizin güvenliği, birliği ve bütünlüğü için gerektiğinde her zaman, her yerde seve seve can vermeye hazırdır" diye konuştu. AA