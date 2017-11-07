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Buradasınız : » » Akar: PKK bitecek, bunun lami cimi yok

Akar: PKK bitecek, bunun lami cimi yok

Hafta sonu Hakkari ve Şemdinli'deki birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Org. Akar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi.

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Akar: PKK bitecek, bunun lami cimi yok

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleden asla dönüş olmayacağını ve bu mücadelenin en kısa sürede sonuçlanacağını söyledi.

Orgeneral Akar, "Bu terör bitecek. PKK bitecek. Bunun lamı cimi yok" dedi.  

Genelkurmay Başkanlığınca, Orgeneral Akar'ın 3-5 Kasım'da Yüksekova ile Şemdinli'deki ziyaret, denetleme ve incelemelerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Buna göre, Büyüktepe Hudut Karakolu, Toklu Köyü, Dağlıca Üs Karakolu, Oramar-Göllerbaşı-Kalana Üs Bölgeleri'ni ziyaret eden Orgeneral Akar, burada askerlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadeleye devam"

Orgeneral Akar, ziyaretlerde, asker, polis ve korucuların omuz omuza çalışmasıyla teröristlerin bastırıldığını belirterek, "Arkadaşlar, hiçbir şekilde geri dönüş yok. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadele devam edecek, bundan dönüş yok. Büyük kahramanlıklar yapıyorsunuz. Milletimiz yaptıklarınızın farkında." diye konuştu. 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Akar'ın telefonundan İkiyakalar Göller Başı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçik'e seslendi. 

Etiketler: hulusi akar, Genelkurmay Başkanı, Hakkari, şemdinli inceleme, cumhurbaşkanı erdoğan
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