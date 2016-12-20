Akar, Fırat Kalkanı'nın harekat merkezini denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezini denetledi, harekattaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Hatay ve Kilis'teki askeri birlik denetlemeleri ve ziyaretlerine devam etti.

İskenderun'da 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki denetlemelerinin ardından Hatay Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Akar, ardından Kilis'teki 3'üncü Hudut Taburuna geçti. Buradaki incelemelerinden sonra Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezine geçen Orgeneral Akar, harekattaki son duruma ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri aldı. AA