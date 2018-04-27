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Buradasınız : » » AK Parti'ye 4 günde 3 bin 500 kişi başvurdu

AK Parti'ye 4 günde 3 bin 500 kişi başvurdu

AK Parti'de, 24 Hazira'da gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi için 3 bin 500 kişi milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundu.

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AK Partiye 4 günde 3 bin 500 kişi başvurdu

AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci devam ediyor. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına da başvurularını yapıyor.

AK Parti'ye, milletvekili aday adaylığı için 4 günde toplam 3 bin 500 kişi başvurdu. 

AK Parti'de adaylık başvuruları hafta sonu da devam edecek. Başvuru ücretini bankalara yatırmayan adaylar, il başkanlıklarına elden ödeme yapabilecek.

Aday adaylığı için 24 Nisan'da başlayan başvuru süresi, 29 Nisan Pazar günü son bulacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: başvuru, AK Parti, 24 Haziran
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