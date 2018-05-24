Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklandığı Ankara Spor Salonu'nda AK Parti'nin yeni seçim şarkısı "Vakit Türkiye Vakti" çalındı.

AK Parti'nin seçim müzikleri arasında Arapça ve Kürtçe müzikler de yer alıyor.

AK Parti'nin ilk mitingi 26 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kaynak: TRT Haber