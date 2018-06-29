  • 29 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.582
    EURO 5.337
  • BIST 96760.55
    ALTIN 184.258
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı 10 Temmuz'da belli olacak

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı 10 Temmuz'da belli olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti’nin Meclis Başkanı adayının 10 Temmuz’da belirlenebileceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
AK Partinin Meclis Başkanı adayı 10 Temmuzda belli olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, parti genel merkezi girişinde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

TBMM’nin 8 Temmuz saat 14.00'te çağrısız toplanacağını ve milletvekillerinin isim listesine göre Adana'dan başlamak üzere yemin edeceğini belirten Elitaş, 12 Temmuz gece yarısına kadar Meclis Başkanlığı adaylık başvurularının yapılacağını, 13 Temmuz’da Meclis Başkanı’nın seçilmesinin mümkün göründüğünü söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz'da yemin edecek"

Meclis’in 15 Temmuz’da hain darbe girişimini anmak için yeniden toplanacağını ifade eden Elitaş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Temmuz'da muhtemelen yemin edecek. Cumhurbaşkanı yemin ettiği ana kadar yetki kararnamesini hükümet kullanabilir” dedi.

"AK Parti'nin adayı 10 Temmuz tarihinde belli olacaktır"

Elitaş, “AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı da 10 Temmuz tarihinde belli olacaktır. 10 Temmuz'da ilk grup toplantısını yaparız. Orada bir istişare yapabiliriz. Bakanlar, atandıktan itibaren Meclis'te yemin etmeleri gerekiyor ama cumhurbaşkanının yeminiyle birlikte eski hükümet bitiyor" ifadelerini kullandı.

 


 

Kaynak: TRT Haber/DHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER