AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı 10 Temmuz'da belli olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, parti genel merkezi girişinde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

TBMM’nin 8 Temmuz saat 14.00'te çağrısız toplanacağını ve milletvekillerinin isim listesine göre Adana'dan başlamak üzere yemin edeceğini belirten Elitaş, 12 Temmuz gece yarısına kadar Meclis Başkanlığı adaylık başvurularının yapılacağını, 13 Temmuz’da Meclis Başkanı’nın seçilmesinin mümkün göründüğünü söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz'da yemin edecek"

Meclis’in 15 Temmuz’da hain darbe girişimini anmak için yeniden toplanacağını ifade eden Elitaş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Temmuz'da muhtemelen yemin edecek. Cumhurbaşkanı yemin ettiği ana kadar yetki kararnamesini hükümet kullanabilir” dedi.

"AK Parti'nin adayı 10 Temmuz tarihinde belli olacaktır"

Elitaş, “AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı da 10 Temmuz tarihinde belli olacaktır. 10 Temmuz'da ilk grup toplantısını yaparız. Orada bir istişare yapabiliriz. Bakanlar, atandıktan itibaren Meclis'te yemin etmeleri gerekiyor ama cumhurbaşkanının yeminiyle birlikte eski hükümet bitiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 10 Temmuz Salı günü Meclis Başkanı adayımız şeklen belli olmuş olur.https://t.co/Pr7F4ADkN3 pic.twitter.com/CunuoyLq4m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber/DHA