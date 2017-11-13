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Buradasınız : » » AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

AK Parti, Meclis Başkanlık seçimi için İsmail Kahraman'ı aday gösterdi.

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AK Partinin Meclis Başkan adayı belli oldu

Meclis Başkanlığı için adaylık süreci dün başladı. Partilerin adaylarını 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 24.00'e kadar bildirmeleri gerekiyor.

AK Parti Meclis Başkanlık seçimi için İsmail Kahraman'ı aday gösterdi.

CHP, partilerinin İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in adaylığı için Başkanlık Divanına başvuracakları açıklamıştı.

CHP'den sonra MHP de Meclis Başkanı adayını belirlemişti. MHP'nin adayı Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Celal Adan olmuştu. 

Meclis Başkanlığı seçiminin 20 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanıyor.   

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: son dakika, Meclis Başkanlığı, AK Parti, ismail kahraman, tbmm
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