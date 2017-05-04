  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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AK Parti'nin kongre tarihi sitesinden duyuruldu

AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan Üçüncü OIağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin duyuru, partinin internet sitesinde yayınlandı.

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AK Partinin kongre tarihi sitesinden duyuruldu

AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapılması kararlaştırılan Üçüncü OIağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin duyuru, partinin internet sitesinde yayınlandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, OIağanüstü Büyük Kongre'nin yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamasının ardından, kongreye ilişkin duyuru da partinin "www.akparti.org.tr" adlı internet sitesinde paylaşıldı.

"Üçüncü Olağanüstü Büyük Kongremiz hayırlı olsun." mesajıyla paylaşılan duyuruda, kongrenin Ankara Spor Salonu'nda, 21 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da yapılacağı belirtildi.

Etiketler: AK PARTİ KONGRE, 21 Mayıs, kongre tarihi
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