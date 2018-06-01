AK Parti'nin kampanya videosu

AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı "Sen ben değil, biz olmayı bildik." içerikli videosu yayımlandı.

AK Parti tarafından seçim çalışmaları çerçevesinde oluşturulan "türkiyevakti" adlı Twitter hesabından, seçim kampanyası kapsamında hazırlanan video paylaşıldı.

Sen ben değil, biz olmayı bildik. Şimdi dünya ve düzen değişiyor. 24 Haziran’da el ele verdiğimizde #BirlikHikayemiz yeniden başlıyor. pic.twitter.com/Cmrv4vmBjp — Türkiye Vakti (@turkiyevakti) 31 Mayıs 2018

Paylaşımda, "Sen ben değil, biz olmayı bildik. Şimdi dünya ve düzen değişiyor. 24 Haziran'da el ele verdiğimizde birlik hikayemiz yeniden başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Videonun son kısmında, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alıyor.

Kaynak: AA