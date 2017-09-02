'AK Parti'nin en önemli gücü, halkla iç içe olmasıdır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Teröre, savaşlara ve diğer müdahalelere verebileceğimiz en güzel cevap çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirmektir, gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirmektir." dedi.

Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, partililerin bayramını kutladı.

Burada konuşma yapan Yılmaz, "AK Parti'nin gücü, en önemli gücü, halkla iç içe olmasıdır. Seçim olsun olmasın, referandum olsun olmasın halkın içinde olmak, halkla bir arada bulunmak AK Parti'nin şiarıdır, temel siyaset yapma biçimidir. Bu vesileyle her bayramda olduğu gibi bu bayramda da halkımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde bayramımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasında sıkıntılı günlerin yaşandığına işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir taraftan dışarıdan bizi bölmeye, parçalamaya, gücümüzü kırmaya çalışanlar var. Bunu görmemezlik edemeyiz ama onların farklı davranmasını da bekleyemeyiz. Zalimlerden merhamet beklememek lazım. Zalimlerin merhametine güvenerek de siyaset yapmamak lazım. Onların farkında olmak lazım, onları halkın gözünde de deşifre etmek, açığa çıkarmak lazım. Bununla ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak lazım. Fakat zalimlerin de merhametine güvenmemek lazım."

Hem dünyanın farkında olan hem de bu dünyanın şartları içinde mücadele ve rekabet edebilecek bir gençlik oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, sadece eğitim kurumlarında bunu başarmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Her türlü çabayı sarf ederek, gençleri ve çocukları geleceğe daha iyi hazırlamaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Slogan atmakla, bağırmakla bir şey olmuyor. Esas yapmamız gereken gençlerimizi, çocuklarımızı iyi yetiştirmek, donanımlı yetiştirmek, dışarıdan gelen müdahalelere karşı çok daha dirençli hale getirmek, hak ve hakikate çok daha bağlı ve bu yolda çok daha iyi mücadele edecek bir nesil oluşturmaktır. Teröre, savaşlara ve diğer müdahalelere verebileceğimiz en güzel cevap çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirmektir, gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirmektir." diye konuştu.

"Mücadele kararlı bir şekilde devam edecek"

Terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, teröre hiçbir şekilde göz açtırmayacağız. Kararlı bir şekilde, sürekli bir şekilde bu mücadele devam edecek. İçeride ve dışarıda devam edecek. Bütün güvenlik unsurlarımızla devam edecek ve Allah'ın izniyle huzurumuzu ve güvenliğimizi pekiştireceğiz. Bizim güvenlik anlayışımız, insan odaklı bir güvenlik anlayışıdır. Tabii devlet güvenliği diye bir şey var. Devlet elbette kendi güvenliğini alır ama devletin birinci vazifesi, insanın güvenliğini sağlamaktır. Güvenliğin olmadığı yerde sosyal hayat olmaz, güvenliğin olmadığı yerde yatırım olmaz, faaliyet olmaz, gelişme olmaz. Güvenlik gerçekten her şeyin temelidir ve bu da bir hizmettir. Nasıl ki devlet bir sağlık, eğitim, altyapı hizmeti sunuyorsa, güvenlik hizmetini de vatandaşlarına sunmak zorundadır."

Yılmaz daha sonra partililerle bayramlaştı.

AK Parti Bingöl İl Başkanlığındaki bayramlaşma törenine, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Bingöl eski milletvekilleri Feyzi Berdibek, Eşref Taş, Mahfuz Güler, Abdurahman Anık ve partililer katıldı.