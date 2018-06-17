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AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 300 bin kişi katıldı

İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı açıklandı.

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AK Partinin Büyük İstanbul Mitingine 1 milyon 300 bin kişi katıldı

Helikopterle havadan yapılan metrekareye düşen kişi sayısı analiziyle, AK Parti ve HDP mitinglerine katılım ölçümü yapıldı.

Ölçümlere göre Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi, Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilen HDP mitingine ise yaklaşık 15 bin kişi katılım sağladı.

Ayrıca, HDP mitinginin yapıldığı bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin, haklarında gözaltı kararı bulunan ve yasadışı pankart ve flama taşıyan 14 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, yenikapı miting alanı, AK Parti
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