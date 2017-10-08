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Buradasınız : » » AK Parti'nin Afyonkarahisar kampı, Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erecek

AK Parti'nin Afyonkarahisar kampı, Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erecek

AK Parti'nin 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

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AK Partinin Afyonkarahisar kampı, Erdoğanın konuşmasıyla sona erecek

AK Parti'nin 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

AK Parti'nin Afyonkarahisar'da düzenlenen "Hep Birlikte, Büyük Hedeflere" temalı 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan, dün ilk kez "Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı" sıfatıyla partililere seslendi.

Basına kapalı bölümde katılımcılara hitap edildi

Toplantının sabah oturumunda AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, basına kapalı bölümde katılımcılara hitap etti.

Yıldırım, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin yaşadığı köklü değişimi anlattı, başta ekonomi olmak üzere dış politika ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından bakanlar, alanlarını ilgilendiren konulara ilişkin partililerden gelen soruları yanıtladı.

AK Parti'nin 3 gün süren Afyonkarahisar kampı, Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra yapacağı değerlendirme konuşmasıyla son bulacak. 

Etiketler: AK Parti'nin 26'ncı İstişare ve Değerlendirme Topl, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayy
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