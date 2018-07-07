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AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım

AK Parti, Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım'ı aday gösterdi.

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AK Partinin adayı Binali Yıldırım

TBMM bugün yeni döneme kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından Meclis'te ilk kez partisinin grubunu topladı. 

Toplantının öncelikli gündemi AK Parti'nin Meclis Başkanı adayıydı. 

Başbakan'dan ilk değerlendirme

AK Parti Grup Başbakanı Bostancı ve grup başkanvekilleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu

Yıldırım ilk değerlendirmeyi, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. İlk turda sonuçlanır mı bilemem. Meclis iradesine ben karar veremem." diyerek yaptı. 


Seçilmesi için kaç oy gerekli?

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'de sona erecek. Seçimi ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: binali yıldırım, AK Parti
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