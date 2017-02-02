AK Parti’nin ACRE üyeliğinden çıkarılma talebine ret

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosunda gerçekleştirilen ACRE olağanüstü konsey toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ACRE toplantısında, gruba 2013 yılından beri üye olan AK Parti'nin, ittifakın kuruluş bildirgesinde yer alan ilkeleri ihlal ettiği iddialarıyla çıkarılması talebinin tartışıldığı ve yapılan oylama sonucu ihlal talebinin büyük bir çoğunlukla reddedildiği belirtildi.

Toplantıya, AK Parti'yi temsilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Van Milletvekili ve ACRE Konsey Üyesi Burhan Kayatürk ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran katıldı. Açıklamada, AK Parti heyetinin öne sürülen tüm haksız iddiaları reddettiği ve hükümetin, insan hakları ve hukuk devleti prensiplerine dayalı olarak meşru ve şeffaf bir şekilde hareket ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, toplantıya katılan ACRE Konsey üyelerinin büyük çoğunluğunun oyuyla AK Parti’nin, İttifakın kuruluş ilkelerini ihlal etmediği, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun hareket ettiği teyit edildi. Yapılan oylamada AK Parti'nin ittifak üyeliğinin devamına karar verildi.

Söz konusu ACRE toplantısına katılan AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, oylamada 28 üyenin AK Parti'nin üyeliğine devam, 7 üyenin ise karşı oy kullandığını söyledi.