AK Parti'nin 16 yıldır aralıksız görev yapan milletvekilleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 12 milletvekili, 25. Dönem hariç 2002'den beri 16 yıldır aralıksız olarak parlamentoda yer alarak, AK Parti'nin vazgeçmediği milletvekilleri oldu.

AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden sonra girdiği ilk seçim olan 3 Kasım 2002 erken genel seçimde yüzde 34.4 oy alarak 365 milletvekilliği kazandı.

Bu tarihte iktidara gelerek hükümeti kurma görevini üstlenen AK Parti, bu tarihten sonra girdiği 2007, 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve son olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde birinci olarak hükümeti kurma görevlerini üstlendi.

AK Parti'nin, 2002 seçiminden bu yana, vazgeçmediği milletvekilleri oldu. Bazı milletvekilleri, 22. 23. ve 24. dönemlerde aralıksız olarak milletvekili oldukları için, üç dönem kuralı nedeniyle 25. Dönem'de milletvekili listesinde yer almayarak parlamentoya giremedi.

AK Parti'li 12 milletvekili, 2002'den beri (25. Dönem hariç) 16 yıldır aralıksız bir şekilde parlamentoda yer aldı.

Bu milletvekillerinden 9'u, vekilliğin yanı sıra AK Parti hükümetlerinde Başbakanlık ve bakanlık görevini yürütürken; 3 milletvekili ise AK Parti Genel Merkezinde ve parlamentoda önemli görevler üstlendi.

Son Başbakan Binali Yıldırım

Son Başbakan Binali Yıldırım, 27. Dönem Parlamentosuna AK Parti İzmir Milletvekili olarak girdi.

22. Dönem'de İstanbul milletvekili seçilen Yıldırım, 23. Dönem'de Erzincan, 24. 26. dönemlerde ise İzmir Milletvekili olarak görev yaptı.



2002: Binali Yıldırım TBMM'de yemin ediyor.

Uzun yıllar Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından 65. Hükümet'i kurarak 24 Mayıs 2016 tarihinde Başbakan olan Yıldırım, daha sonra 66. Hükümet'i de kurdu ve Türkiye'nin son Başbakanı olarak tarihteki yerini aldı.

Binali Yıldırım, 27. Dönem Parlamentosunda ise TBMM Başkanı seçildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

27. Dönem'de AK Parti Antalya Milletvekili olarak Meclise giren Mevlüt Çavuşoğlu, son açıklanan Hükümette Dışişleri Bakanı olarak atanınca, milletvekilliğinden istifa etti. Parlamentoda 22. 23. 24. 26. dönemlerde Antalya Milletvekili olarak görev yapan Çavuşoğlu, önceki hükümetlerde de Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Bekir Bozdağ

22. 23. 24. 26. dönemlerde AK Parti Yozgat Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Bekir Bozdağ, 27. Dönemde Meclise yine Yozgat Milletvekili olarak girdi.



2002: Bekir Bozdağ TBMM'de yemin ediyor.

Bozdağ, önceki hükümetlerde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yaptı, bu dönemde ise Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Nurettin Canikli

AK Parti'nin vazgeçmediği milletvekillerinden birisi Nurettin Canikli oldu.

Bu Dönem İstanbul Milletvekili seçilen AK Parti'li Nurettin Canikli, 22. 23. 24. 26. dönemlerde ise Giresun Milletvekili olarak görev yaptı. Canikli, daha önce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerini üstlendi.



2002: Nurettin Canikli TBMM'de yemin ediyor.

Recep Akdağ

22. 23. 24. 26. dönemlerde Erzurum Milletvekili olarak TBMM'de yer alan Recep Akdağ, önceki hükümetlerde Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Mehdi Eker

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Meclise 22. 23. 24. Dönemlerde Diyarbakır'dan, 26. Dönemde ise İstanbul'dan milletvekili seçilerek Parlamento'ya girdi. Eker, önceki hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerini üstlendi.

Eker, AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Taner Yıldız

22. dönemde Kayseri'den milletvekili seçilerek Meclise adım atan Taner Yıldız, 23. 24. ve 26. dönemlerde de Kayseri Milletvekili olarak seçildi. Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Hayati Yazıcı

AK Parti Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, 22. 23. 26. Dönemlerde İstanbul, 24. Dönemde ise Rize Milletvekilliği yaptı; önceki hükümetlerde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

Yazıcı, AK Parti'nin siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Mustafa Elitaş

AK Parti'nin iktidara geldiği 22. Dönemden itibaren vazgeçmediği milletvekillerinden birisi de Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş oldu.

22. 23. 24. ve 26. Dönemlerde Kayseri Milletvekili seçilen Elitaş, Ekonomi Bakanlığı görevini üstlendi.

Mustafa Elitaş, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Üç milletvekili Genel Merkez ve Mecliste görev aldı

AK Parti'li 9 milletvekilinin yanı sıra, 2002 yılından beri (25. Dönem hariç) aralıksız TBMM'de görev alan 3 milletvekili Mustafa Ataş, Hakkı Köylü ve Bayram Özçelik.

Mustafa Ataş

22. 23. 24. 26. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak seçilen Mustafa Ataş, AK Parti'nin teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Hakkı Köylü

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü de 22. 23. 24. 26. Dönem Kastamonu Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

22. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu üyesi; 23. 24. ve 26. dönemlerde Adalet Komisyonu Başkanvekili olan Köylü, 9 yıl AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Hakkı Köylü, 27. Dönem Parlamentosunda Adalet Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Bayram Özçelik

22. 23. 24. 26. dönemlerde Burdur Milletvekili olan Bayram Özçelik, bu dönemde de Burdur'dan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.

Önceki dönemlerde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevini yürüten Özçelik, bu dönemde de Katip Üye olarak Mecliste görev yapacak.

Aralıklı olarak görev yapanlar

25. Dönem hariç, aralıksız olarak Mecliste yer alan bu milletvekillerinin dışında; 22. dönemde milletvekili seçilen, sonraki dönemlerde zaman zaman Mecliste yer alan bazı AK Parti milletvekilleri de 27. Dönem Meclisine yeniden seçildi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal 22. Dönem Bayburt Milletvekili, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek 22. Dönem Bingöl Milletvekili, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler 22 ve 23. Dönem Bitlis Milletvekili, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır 22. Dönem Düzce Milletvekili, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ 22. Dönem Elazığ Milletvekili, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer 22. ve 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak Mecliste yer aldı.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel 22. 24. ve 25. Dönem Isparta Milletvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, 20. Dönem Iğdır, 21. Dönem İstanbul Milletvekili, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can 22. 24. 25. 26. Dönem Kırıkkale Milletvekili, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem 22. 23. Dönem Konya Milletvekili, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen 22. 23. 26. Dönem Manisa Milletvekili, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan. 20. 21. 25. 26. Dönem Samsun Milletvekili, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen 22. Dönem Zonguldak Milletvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da 22. Dönem Kırşehir Milletvekili olarak görev yaptı.

Kaynak: AA