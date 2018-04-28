AK Partili vekillerden Abdullah Gül'e eleştiri

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde aday mı, değil mi? sorusu bugün yanıt buldu.

Gül, bir süredir siyaset kulislerini meşgul eden, adaylığıyla ilgili son sözünü söyledi.

"Adaylığımla ilgili geniş bir mutabakat oluşmadı, adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir."

"Kardeşim Erdoğan demesi gerekirdi"

Adalet Bakanı Abdulahmit Gül, Twitter hesabından açıklamaları değerlendirdi.

Bakan Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." dedi.

Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, 'Kardeşim Gül' hitâbına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 28 Nisan 2018

"Pazarlıklarla lider olunmaz"

Abdullah Gül'e bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, Twitter hesabından şunları söyledi:

"Birilerine güvenerek, kapalı kapılar ardında anlaşmalar, pazarlıklara kalkarak lider olunmaz. Liderlik, önüne ve arkana bakmadan, millete inanarak, millete güvenerek yapılır!"

Birilerine güvenerek, kapalı kapılar ardında anlaşmalar/pazarlıklara kalkarak lider olunmaz. Liderlik, önüne ve arkana bakmadan, millete inanarak, millete güvenerek yapılır! — BÜLENT TURAN (@turanbulent) 28 Nisan 2018

"O makamlara Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Abdullah Gül'ün sözlerini eleştirdi.

"Yani fani olarak birçok görevde yer almış birinin ve bunu da benim başka fani olarak bir talebim gibi ifade etmesine baktığınızda kime karşı rakip olacaksın diye sorarlar adama. Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olacaksın ama o mevki makamlara Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldiğini de bilmesi lazım. Siyaseten böyle bir vedada bulunmak hiç yakışmadı diyorum."

Kaynak: TRT Haber